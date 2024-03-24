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Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

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Автомобиль едет по заснеженной трассе
Автомобиль. Иллюстративное фото: Mariya Borisova/Getty Images

На понедельник, 25 марта, в Астане и ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Преимущественно, в связи с возможным туманом и гололедом, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ночью и утром 25 марта ожидается туман.

Ночью и утром на севере и востоке Атырауской области тоже может быть туман.

25 марта ночью и утром на востоке и в центре области Ұлытау синоптики прогнозируют туман.

На юге и востоке Карагандинской области тоже ожидается туман.

25 марта ночью и утром на западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области может туман. Ветер днем на северо-востоке, в центре региона, порывы 15-20 м/с.

В понедельник ночью и утром на юге и востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют гололед. На юге, западе и в центре региона ожидается туман. Ветер ночью и утром на севере, востоке, западе области, порывы 15-20 м/с.

25 марта на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер днем в центре региона 15-20 м/с.

В понедельник ночью на севере и востоке Северо-Казахстанской области могут быть небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На юге региона ожидается туман. Ветер ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем на востоке области, порывы 15-20 м/с.

25 марта ночью на юге Костанайской области ожидается гололед. На западе, юге региона - туман. Ветер ночью на северо-востоке области, порывы 15-20 м/с.

В понедельник ночью и утром на западе, севере и в центре Актюбинской области возможен туман.

25 марта на севере, юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072811-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/

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