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Эзотерика

До 21 градуса тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Распущенные тюльпаны
Цветы. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 марта. В одном из мегаполисов ожидается до 21 градуса тепла. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет чистое небо. Температура днем может подняться до +17 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем воздух прогреется до 0 градусов, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра - 7,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +21 градуса, ночью опустятся до 4 градусов тепла. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072661-do-21-gradusa-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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До 21 градуса тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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