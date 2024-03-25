Дожди и потепление до 21 градуса обещают в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - в мегаполисе ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 марта в Алматы обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 12 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

26 марта ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, а минимальная – плюс 9 градусов. Скорость ветра составит до 3,9 м/с.

27 марта будет облачно, без осадков. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 21 градуса, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

28 марта в Алматы синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.

29 марта в городе прогнозируют дождь. Среднесуточная температура – плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, а ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

30 марта также ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, минимальная – плюс 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,9 м/с.

31 марта, по прогнозам синоптиков, в Алматы выпадет снег. Средняя температура составит плюс 6 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 8 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.