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Эзотерика

Снег, дожди и сильный ветер: где в Казахстане ожидается непогода

Опубликовано:

Туман на берегу водоема
Туман. Иллюстративное фото: pixabay.com

На 24 марта в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили жителей о вероятных осадках, туманах и ветрах, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, по прогнозам синоптиков, туманы 24 марта ожидаются:

  • на западе, юге области Ұлытау ожидается туман;
  • на юге, востоке, в центре Мангистауской области;
  • на севере, востоке Карагандинской области;
  • на западе, юге Акмолинской области – ветер днем на севере и востоке до 15-20 м/с;
  • на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области;
  • ночью на юге Северо-Казахстанской области – ветер днем до 15-20 м/с;
  • в центре, на севере Кызылординской области;
  • на юге Павлодарской области.

Кроме того, 24 марта ночью в центре и на востоке Актюбинской области может образоваться гололед. На севере, западе области – туман.

На севере, востоке и юге Костанайской области также прогнозируются туман и гололед. Ветер днем на севере и востоке региона будет дуть с порывами до 15-20 м/с.

Днем на западе, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дожди и снег, гололед. На западе, востоке – туман.

И на востоке, юго-западе, юге области Абай также прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед. Ночью и утром в центре, на юго-западе региона – туман.

При этом в связи с сохранением положительного температурного фона в период с 24 по 26 марта 2024 года в Атырауской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках (Кызылкогинский, Жылыойский районы) и при этом возможны разливы и подтопления.

"В связи с прогнозом дальнейшего повышения дневных температур воздуха в период с 24 по 29 марта 2024 года по городам Караганда и Жезказган, а также в Карагандинской и Ұлытау области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами", – добавили метеорологи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072589-sneg-dozhdi-i-silnyy-veter-gde-v-kazahstane-ozhidaetsya-nepogoda/

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