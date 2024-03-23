Снег, дожди и сильный ветер: где в Казахстане ожидается непогода

На 24 марта в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили жителей о вероятных осадках, туманах и ветрах, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, по прогнозам синоптиков, туманы 24 марта ожидаются:

на западе, юге области Ұлытау ожидается туман;

ожидается туман; на юге, востоке, в центре Мангистауской области ;

; на севере, востоке Карагандинской области ;

; на западе, юге Акмолинской области – ветер днем на севере и востоке до 15-20 м/с;

– ветер днем на севере и востоке до 15-20 м/с; на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ;

; ночью на юге Северо-Казахстанской области – ветер днем до 15-20 м/с;

– ветер днем до 15-20 м/с; в центре, на севере Кызылординской области ;

; на юге Павлодарской области.

Кроме того, 24 марта ночью в центре и на востоке Актюбинской области может образоваться гололед. На севере, западе области – туман.

На севере, востоке и юге Костанайской области также прогнозируются туман и гололед. Ветер днем на севере и востоке региона будет дуть с порывами до 15-20 м/с.

Днем на западе, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дожди и снег, гололед. На западе, востоке – туман.

И на востоке, юго-западе, юге области Абай также прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед. Ночью и утром в центре, на юго-западе региона – туман.

При этом в связи с сохранением положительного температурного фона в период с 24 по 26 марта 2024 года в Атырауской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках (Кызылкогинский, Жылыойский районы) и при этом возможны разливы и подтопления.

"В связи с прогнозом дальнейшего повышения дневных температур воздуха в период с 24 по 29 марта 2024 года по городам Караганда и Жезказган, а также в Карагандинской и Ұлытау области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами", – добавили метеорологи.