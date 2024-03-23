До -13 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу 23 марта. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +13 градусов, а ночью – опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают облачный день без осадков. Днем воздух прогреется до 0 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня также будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +15 градусов, ночью опустятся до +4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.