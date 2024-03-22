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Посол США поздравил казахстанцев с Наурызом на казахском языке (видео)

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Дэниел Розенблюм
Дэниел Розенблюм. Кадр из видео: instagram.com/usinkz

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм поздравил казахстанцев с Наурызом - видео было опубликовано в официальном профиле американской дипмиссии в Instagram, передает NUR.KZ.

Посол на опубликованных в Сети кадрах заходит в юрту, усаживается за дастархан, после принимает напиток от женщины в национальном костюме.

Затем Розенблюм поздравил жителей страны на казахском языке.

"С праздником Наурыз! Пусть наша дружба и уважение продолжается!", - подписал публикацию дипломат.

С этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате – мероприятия проводятся с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072205-posol-ssha-pozdravil-kazahstantsev-s-nauryzom-na-kazahskom-yazyke/

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