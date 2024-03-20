Жительница Атырау через суд заставила бывшего мужа оплатить учебу сына

Казахстанка подала в суд на бывшего супруга, так как он не оплачивал обучение их общему сыну-студенту. Стороны пришли к соглашению, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело о взыскании платы за обучение рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Установлено, что после расторжения брака между истцом и ответчиком несовершеннолетний ребенок супругов остался жить с матерью.

"Истец в своем иске указала, что их общий сын является студентом платного отделения Атырауского высшего медицинского колледжа дневной формы обучения, однако на сегодняшний день отцом добровольно не выполняются алиментные обязательства", - объяснили в суде.

В связи с этим женщина просила взыскать половину суммы, потраченной на обучение сына.

В ходе рассмотрения дела бывшим супругам разъяснили эффективность примирительных процедур, и они пришли к медиативному соглашению - мужчина обязался выплатить необходимую сумму.

Определением суда утверждено медиативное соглашение, а производство по делу прекращено.

Ранее суд обязал актюбинца оплатить лечение дочери. Отец девочки-инвалида объяснил свой отказ в материальной помощи тем, что не он виноват в ее травме. Но суд взыскал с мужчины часть денег, необходимых на лечение.

А в Павлодарской области 19-летняя девушка обратилась в суд с требованием к отцу оплачивать ее высшее образование. Студентка указала, что папа обязан до 21 года помогать ей материально. По медиативному соглашению отец обязался содержать дочь на время ее обучения.

В Кызылординской области сын подал в суд на отца также из-за алиментов. Мужчина по причине большого числа долгов был готов платить лишь по 50 тыс. тенге в месяц. Суд назначил сумму в четыре раза больше.