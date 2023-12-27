Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сын подал в суд на отца в Кызылординской области

Опубликовано:

Весы и молоток судьи
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: lusia83 / Getty Images

В Кармакшинском районе сын обратился в суд из-за взыскания алиментов с отца. Из-за большого числа долгов тот был готов платить лишь по 50 тысяч тенге в месяц. Суд назначил сумму в четыре раза больше, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook, сын подал исковое заявление в отношении отца в Кармакшинский районный суд.

Он просил взыскать алименты с ответчика в размере 60 МРП (207 000 тенге), так как в данное время обучается в техническом учебном заведении.

"На судебном заседании ответчик показал, что он не против выплачивать ребенку алименты, но в данное время он может оплачивать только по 50 000 тенге, так как у него имеется много задолженностей", - отметили в суде.

Законодательством Казахстана определено, что детям, обучающимся в образовательных учреждениях, положены алименты до достижения ими 21-летнего возраста.

Суд, изучив материальное и семейное положение сторон, счел правильным взыскать алименты сыну в размере 60 МРП ежемесячно в связи с обучением.

Решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно о жителе Актюбинской области, который скрывал свои доходы и уклонялся от выплаты алиментов, накопив перед детьми долг в 4 млн тенге. Нерадивому отцу ограничили свободу и назначили принудительный труд. На судебном заседании подсудимый признал вину, раскаялся и обязался впредь платить алименты на содержание детей.

Также сообщалось о казахстанце, который 7 лет отказывался платить алименты и получил тюремный срок. Ранее мужчине был назначен один год ограничения свободы за уклонение от уплаты алиментов. Но он продолжил злостно уклоняться от исполнения обязательств. Его задолженность составила около 3 млн тенге.

А жительница Шымкента заплатила лжеадвокату 7 млн тенге, чтобы получить алименты от бывшего мужа на содержание ребенка, однако осталась ни с чем. Она обратилась в полицию с заявлением о факте мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052834-syn-podal-v-sud-na-ottsa-v-kyzylordinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.