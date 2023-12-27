Сын подал в суд на отца в Кызылординской области

В Кармакшинском районе сын обратился в суд из-за взыскания алиментов с отца. Из-за большого числа долгов тот был готов платить лишь по 50 тысяч тенге в месяц. Суд назначил сумму в четыре раза больше, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook, сын подал исковое заявление в отношении отца в Кармакшинский районный суд.

Он просил взыскать алименты с ответчика в размере 60 МРП (207 000 тенге), так как в данное время обучается в техническом учебном заведении.

"На судебном заседании ответчик показал, что он не против выплачивать ребенку алименты, но в данное время он может оплачивать только по 50 000 тенге, так как у него имеется много задолженностей", - отметили в суде.

Законодательством Казахстана определено, что детям, обучающимся в образовательных учреждениях, положены алименты до достижения ими 21-летнего возраста.

Суд, изучив материальное и семейное положение сторон, счел правильным взыскать алименты сыну в размере 60 МРП ежемесячно в связи с обучением.

Решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно о жителе Актюбинской области, который скрывал свои доходы и уклонялся от выплаты алиментов, накопив перед детьми долг в 4 млн тенге. Нерадивому отцу ограничили свободу и назначили принудительный труд. На судебном заседании подсудимый признал вину, раскаялся и обязался впредь платить алименты на содержание детей.

Также сообщалось о казахстанце, который 7 лет отказывался платить алименты и получил тюремный срок. Ранее мужчине был назначен один год ограничения свободы за уклонение от уплаты алиментов. Но он продолжил злостно уклоняться от исполнения обязательств. Его задолженность составила около 3 млн тенге.

А жительница Шымкента заплатила лжеадвокату 7 млн тенге, чтобы получить алименты от бывшего мужа на содержание ребенка, однако осталась ни с чем. Она обратилась в полицию с заявлением о факте мошенничества.