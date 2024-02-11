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19-летняя казахстанка заставила отца платить за ее высшее образование, обратившись в суд

Опубликовано:

Студентка слушает онлайн-лекцию
Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: Freepik

19-летняя девушка обратилась в суд с требованием к отцу оплачивать ее высшее образование. Студентка указала, что папа обязан до 21 года помогать ей материально, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Успенский районный суд.

Иск к отцу предъявила 19 -летняя девушка. Она просила суд взыскать с ее отца алименты на обучение и содержание до достижения 21 года. Девушка обучается по дневной форме в университете, в связи с чем нуждается в материальной поддержке. 

Доводить до какого-либо решения папа студентки не стал, а решил пойти на мировую. Мужчина согласился платить за высшее образование дочки, а также помогать ей финансово на время учебы.

"В судебном заседании стороны ходатайствовали о прекращении дела в порядке медиации, представив суду медиативное соглашение, по условиям которого дочь отказывается от иска, а отец обязуются содержать ее на время ее обучения", - сообщили в Успенском районном суде.

Напомним, в начале января мы писали о необычном случае - пожилые алматинцы потребовали алименты от своего внука. Бабушка и дедушка подали иск о взыскании с внука алиментов, так как их дочь была безвестно отсутствующей долгий период времени.

Также ранее мы рассказали о жителе ВКО, который отказывался платить алименты и получил тюремный срок. Беспечный отец на протяжении семи лет отказывался платить алименты на содержание 11-летнего сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060339-19-letnyaya-kazahstanka-zastavila-ottsa-platit-za-ee-vysshee-obrazovanie-obrativshis-v-sud/

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