Актюбинца обязали оплатить лечение дочери

Отец девочки-инвалида объяснил свой отказ в материальной помощи тем, что не он виноват в ее травме. Но суд взыскал с мужчины часть денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, гражданское дело по иску о взыскании дополнительных расходов с отца, связанных с лечением ребенка, рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Актюбинской области.

"Истец обратилась в суд, мотивируя тем, что их общей дочери в связи с тяжелой болезнью присвоена третья группа инвалидности, проведена операция", - объяснили в суде.

Сдачи необходимых анализов, лечения, приобретение лекарств и реабилитация ребенка, а также на проезд в иногородние клиники обошлась в сумму 1 432 376 тенге.

"В связи с тем, что отец ребенка добровольно материальную помощь не оказывает, женщина просила суд взыскать половину расходов", - отметили в суде.

От отца девочки поступил письменный отзыв о несогласии с иском ввиду отсутствия его вины в получении дочерью травмы.

Допрошенный в суде врач подтвердил поставленный ребенку диагноз, озвучил необходимость получения медицинской помощи в Алматы.

Суд, учитывая то, что ребенок страдает заболеванием, нуждается в дополнительных средствах на приобретение лекарственных средств, сдачу анализов, удовлетворил исковые требования и взыскал с отца ребенка половину расходов в размере 716 188 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Павлодарской области 19-летняя девушка обратилась в суд с требованием к отцу оплачивать ее высшее образование. Студентка указала, что папа обязан до 21 года помогать ей материально. Мужчина согласился платить за высшее образование дочери, а также давать ей деньги во время учебы.

А в Акмолинской области полицейские начали досудебные расследования по фактам неуплаты алиментов. Сообщается, что один мужчина задолжал своему ребенку миллион тенге, другой - пять.

В декабре жителю Актюбинской области ограничили свободу и назначили принудительный труд. Он скрывал свои доходы и уклонялся от выплаты алиментов, накопив перед детьми долг в 4 млн тенге. На судебном заседании мужчина признал вину, раскаялся и обязался впредь платить алименты на содержание несовершеннолетних детей.