Автобусы и троллейбусы изменят свои маршруты из-за празднования Наурыза в Алматы

В Алматы изменят схему движения некоторых маршрутов в связи с празднованием Наурыз мейрамы - праздничные мероприятия запланированы на 21-22 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Отмечается, что в Алматы запланировано масштабное празднование Наурыз мейрамы — основные мероприятия пройдут на площади Астана 21 и 22 марта.

Помимо этого, 21 марта по улицам города состоится караван "Көш. Наурыз — думан".

В связи с перекрытием площади и ряда улиц сообщается о внесении изменений в движение маршрутов общественного транспорта.

Так, 21 марта с 8:00 до 13:00 вносятся корректировки в схему 41 маршрута:

Автобусы:

№205 - в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Желтоксан - ул. Макатаева - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№205 - в обратном направлении - ул. Толе би - ул. Кунаева - ул. Макатаева - ул. Наурызбай батыра - далее по схеме;

№206 - в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Желтоксан - ул. Макатаева - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№206 - в обратном направлении - ул. Толе би - ул. Кунаева - ул. Макатаева - ул. Наурызбай батыра - ул. Толе би - далее по схеме;

№209 - в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Желтоксан - ул. Макатаева - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№209 - в обратном направлении - ул. Толе би - ул. Кунаева - ул. Макатаева - ул. Наурызбай батыра - ул. Толе би - далее по схеме;

№210 - в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Желтоксан - ул. Макатаева - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№210 - в обратном направлении - ул. Толе би - ул. Кунаева - ул. Макатаева - ул. Наурызбай батыра - ул. Толе би - далее по схеме;

№224 - в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Желтоксан - ул. Макатаева - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№224 - в обратном направлении - ул. Толе би - ул. Кунаева - ул. Макатаева - ул. Наурызбай батыра - ул. Толе би - далее по схеме;

№29р - в северном направлении - пр. Достык - ул. Сатпаева - ул. Желтоксан - ул. Макатаева - ул. Каирбекова - ул. Жибек Жолы - далее по схеме;

№29р в обратном направлении - ул. Калдаякова - ул. Гоголя - пр. Назарбаева - ул. Макатаева - ул. Наурызбай батыра - ул. Сатпаева - пр. Достык - далее по схеме;

5А - в северном направлении - пр. Достык - ул. Сатпаева - ул. Желтоксан - далее по схеме;

5А - в обратном направлении - ул. Жибек Жолы - ул. Кунаева - ул. Макатаева - ул. Наурызбай батыра - ул. Сатпаева - пр. Достык - далее по схеме;

5Б - в северном направлении - пр. Достык - ул. Сатпаева - ул. Желтоксан - далее по схеме;

5Б - в обратном направлении - ул. Жибек Жолы - ул. Кунаева - ул. Макатаева - ул. Наурызбай батыра - ул. Сатпаева - пр. Достык - далее по схеме.

Троллейбусы:

№1 - в северном направлении - ул. Ауэзова - разворот через троллейбусный парк - перенос КП на троллейбусный парк;

№1 - в обратном направлении - начало движения с троллейбусного парка - ул. Ауэзова далее по схеме;

№11 - в северном направлении - ул. Тимирязева - ул. Ауэзова - разворот через троллейбусный парк - перенос КП на троллейбусный парк;

№11 - в обратном направлении - начало движения с троллейбусного парка - ул. Ауэзова - ул. Тимирязева - далее по схеме;

№12 - в северном направлении - ул. Ауэзова - разворот через троллейбусный парк - перенос КП на троллейбусный парк;

№12 - в обратном направлении - начало движения с троллейбусного парка - ул. Ауэзова далее по схеме;

№5 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Ауэзова - разворот через троллейбусный парк - перенос КП на троллейбусный парк;

№5 - в обратном направлении - начало движения с троллейбусного парка - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме;

№6 - в восточном направлении - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - разворот через троллейбусный парк - перенос КП на троллейбусный парк;

№6 - в обратном направлении - начало движения с троллейбусного парка - ул. Ауэзова - ул. Жандосова - далее по схеме;№9 - в обратном направлении - начало движения с троллейбусного парка - ул. Ауэзова - ул. Тимирязева - далее по схеме;

№19 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Ауэзова - разворот через троллейбусный парк - перенос КП на троллейбусный парк;

№19 - в обратном направлении - начало движения с троллейбусного парка - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме;

№25 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Ауэзова - разворот через троллейбусный парк - перенос КП на троллейбусный парк;

№25 - в обратном направлении - начало движения с троллейбусного парка - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме.

Также в акимате добавили, поскольку площадь Астана будет перекрыта до 24 марта, движение следующих маршрутов предусмотрено по трассировке:

№48 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№48 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№16 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - далее по схеме;

№16 - в обратном направлении - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме ;

№126 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - далее по схеме;

№126 - в обратном направлении - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме ;

№37 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№37 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№201 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№201 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№205 - в северном направлении - ул. Желтоксана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№205 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - ул. Наурызбай батыра - далее по схеме;

№206 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№206 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарабаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - Толе би - далее по схеме;

№209 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;

№209 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№210 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;

№210 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме;

№224 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Абылай хана - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - ул. Толе би;

№224 - в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Богенбай батыра - пр. Абылай хана - ул. Толе би - далее по схеме.

Напомним, в этом году праздничные дни Наурыза выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней – с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) – рабочий день.

Отметим, что с этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате: было предложено праздновать его с 14 по 23 марта, и назвать этот период Наурызнама.

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны в этот период, мы писали тут. Также мы рассказывали, как в Алматы будут праздновать этот праздник.