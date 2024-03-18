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Осадки, лавины и подтопления: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Опубликовано:

Подтопленная дорога в селе в ЗКО
Подтопление в селе. Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгиромет".

В Астане завтра, 19 марта, ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

19 марта днем на юге, в центре области Абай и на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), 20 марта на большей части областей - осадки (дождь, снег), а также прогнозируются повышение дневных, ночных температур воздуха. В связи с чем 19-21 марта ожидается интенсивное снеготаяние, формирование таловых и склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках на территории области Абай и Восточно-Казахстанской области - возможны разливы и подтопления.

Завтра на западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

Во вторник днем на западе, юге Павлодарской области прогнозируют осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

19 марта днем на юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге, западе области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

А на западе, юге, востоке Костанайской области пообещали туман и гололед. На западе, востоке области - низовая метель. Ветер северо-западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

19 марта днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, в центре Актюбинской области пообещали гололед. На западе, севере области - туман.

19 марта на западе, юге, востоке Атырауской области тоже ожидается туман.

В период 18-20 марта 2024 года в Алматинской области в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

20 марта утром и днем в Туркестанской области ожидается дождь, на западе, в горных районах области сильный дождь, 21 марта дождь, временами сильный дождь, в горных и предгорных районах области очень сильный дождь.

Временами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 19 марта на горных перевалах области 15-20 м/с, днем 20 марта, сутки 21 марта 15-20 м/с, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 м/с, 21 марта на горных перевалах области временами 30 м/с и более.

Кроме того, в связи с прогнозом сильных дождей, а также повышением температуры воздуха в горных и предгорных районах Туркестанской области в период с 20 по 22 марта 2024 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

19 марта ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее мы писали, что в период с 19 по 21 марта на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивую погоду, а также осадки в виде дождя и снега.

Как отмечали синоптики, приход весны в этом году окажется немного запоздалым – теплеть по Казахстану начнет лишь во второй половине марта – в начале апреля.

В северных областях страны в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода: со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами.

В южных и юго-западных регионах Казахстана к концу месяца прогнозируется небольшой спад температуры воздуха. По-весеннему теплая погода установится на большей части республики после 20 марта, то есть с началом третьей декады месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070432-osadki-laviny-i-podtopleniya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/

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