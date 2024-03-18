Морозы вернутся в Казахстан в ближайшие три дня

В период с 19 по 21 марта на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивую погоду, а также осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С 19 по 21 марта на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки.

Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются 21 марта ночью на юге Карагандинской области, сильный дождь днем 20 марта – на западе и юге Мангистауской области, 21 марта – в Кызылординской, 20-21 марта – в Туркестанской и Жамбылской областях.

При этом в Туркестанской области 21 марта в горных и предгорных районах обещают очень сильный дождь.

Погода без осадков установится 20-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, 21 марта – в Костанайской области. По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере и в центре – низовая метель, на юге и юго-востоке страны – гроза.

На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха в северной половине ночью до 7-18 мороза, днем – от -6 до +6, в южной половине республики ночью до 0-10 мороза, днем – 3-18 тепла.

Как рассказывали ранее синоптики, приход весны в этом году окажется немного запоздалым – теплеть по Казахстану начнет лишь во второй половине марта – в начале апреля. В северных областях страны в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода: со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами.

В южных и юго-западных регионах Казахстана к концу месяца прогнозируется небольшой спад температуры воздуха. По-весеннему теплая погода установится на большей части республики после 20 марта, то есть с началом третьей декады месяца.