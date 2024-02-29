Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в трех городах Казахстана
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Адреса дежурных ЦОНов и СпецЦОНов изменились в трех городах Казахстана: в Астане, Актобе и Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".
В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что в Астане, Актобе и Шымкенте изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
Адреса в Астане:
- Отдел №2 Сарыаркинского района - проспект Республики 43;
- Отдел Нуринского района - ул. Керей-Жанибек хандар 4;
- СпецЦОН № 1 - ул. Муканова 2.
Адреса в Шымкенте:
- Отдел № 1 Аль-Фарабийского района - ул. Джангельдина 13А;
- СпецЦОН № 2 - 196 квартал, 381/1.
Адреса в Актобе:
- Отдел № 3 - жилой массив Каргалы 10/10
- СпецЦОН - микрорайон Алтын Орда 21Б.
"ЦОНы по дежурному графику граждан принимают в будни до 20:00, в субботу - до 13:00", - сообщили в пресс-службе.
Казахстанцев попросили заранее планировать свои визиты в ЦОНы и спецЦОНы в соответствии с данными графиками.
Напомним, в сентябре 2023 года адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в четырех городах Казахстана: Астане, Алматы, Шымкенте и Семее.
А в начале февраля 2024 года в Ауэзовском районе Алматы открылся модернизированный цифровой офис населения.
Во вторник, 27 февраля, стало известно, что сайт электронного правительства eGov.kz будет временно недоступен из-за перехода Казахстана на единый часовой пояс.
Отметим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) – это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".
Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063805-adresa-dezhurnyh-tsonov-i-spetstsonov-izmenilis-v-treh-gorodah-kazahstana/