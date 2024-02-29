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Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в трех городах Казахстана

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Женщина сидит в ЦОНе
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Адреса дежурных ЦОНов и СпецЦОНов изменились в трех городах Казахстана: в Астане, Актобе и Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что в Астане, Актобе и Шымкенте изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

Адреса в Астане:

  • Отдел №2 Сарыаркинского района - проспект Республики 43;
  • Отдел Нуринского района - ул. Керей-Жанибек хандар 4;
  • СпецЦОН № 1 - ул. Муканова 2.

Адреса в Шымкенте:

  • Отдел № 1 Аль-Фарабийского района - ул. Джангельдина 13А;
  • СпецЦОН № 2 - 196 квартал, 381/1.

Адреса в Актобе:

  • Отдел № 3 - жилой массив Каргалы 10/10
  • СпецЦОН - микрорайон Алтын Орда 21Б.

"ЦОНы по дежурному графику граждан принимают в будни до 20:00, в субботу - до 13:00", - сообщили в пресс-службе.

Казахстанцев попросили заранее планировать свои визиты в ЦОНы и спецЦОНы в соответствии с данными графиками.

Таблица с адресами дежурных ЦОНов
Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Фото: Правительство для граждан

Напомним, в сентябре 2023 года адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в четырех городах Казахстана: Астане, Алматы, Шымкенте и Семее.

А в начале февраля 2024 года в Ауэзовском районе Алматы открылся модернизированный цифровой офис населения.

Во вторник, 27 февраля, стало известно, что сайт электронного правительства eGov.kz будет временно недоступен из-за перехода Казахстана на единый часовой пояс.

Отметим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) – это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063805-adresa-dezhurnyh-tsonov-i-spetstsonov-izmenilis-v-treh-gorodah-kazahstana/

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