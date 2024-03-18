"Привет министру из Турции": депутат заявил, что казахстанские врачи прогуливают учебу за рубежом

На встрече с министром здравоохранения в мажилисе депутат Ринат Заитов заявил, что казахстанские врачи, обучающиеся в Турции, на самом деле гуляют вместо учебы, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Заитов уточнил у главы Минздрава Акмарал Альназаровой, сколько государство тратит на обучение казахстанских врачей за рубежом – министр заявила о сумме в 300 млн тенге.

"Министры меняются, мы каждый раз новому министру повторяем свои вопросы. (…) Это немаленькие деньги. Я был в Турции, там местные говорят: "передаем привет вашему министру здравоохранения, нет толку от того, что они (казахстанские врачи – прим.авт.) здесь обучаются.

Врачи не учатся, а гуляют. Как вы не понимаете, что на эти деньги вам легче нанять специалиста из Турции? Сколько здесь оборудования есть, технологий. Это было бы эффективнее", - процитировал депутат турецких коллег.

В своем обращении к министру Ринат Заитов задал сразу несколько вопросов по проблемам здравоохранения – поскольку каждый требует детального рассмотрения, в Минздраве согласились провести круглый стол по заданным темам, поэтому пока заявление депутата осталось без ответа.

Напомним, сегодня депутат и экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании мажилиса озвучил основные проблемы системы медицинского страхования в Казахстане.

По его словам, "у Минздрава всегда один ответ на все вопросы".

Кроме того, глава Минздрава Акмарал Альназарова высказалась, почему был уволен ее заместитель. По ее словам, в цифровизации здравоохранения был достигнут нулевой эффект.

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