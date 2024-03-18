"Эффект нулевой": глава Минздрава рассказала, почему был уволен ее заместитель

На встрече с депутатами мажилиса глава Минздрава высказалась об увольнении вице-министра. По ее словам, в цифровизации здравоохранения был достигнут нулевой эффект, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что вопросы цифровизации отрасли требуют существенной перезагрузки: сейчас при планировании Минздрав не может использовать цифровые технологии.

"Только за последние 5 лет на эти цели были направлены свыше 15 млрд тенге - эффект практически нулевой. Ни одна система не работает в полной мере, не позволяет обеспечить должный уровень применимости в управлении прозрачности использования ресурсов отрасли.

Существующие свыше 35 медико-информационных систем серьезно усложняют процесс оказания медпомощи и качества работы врачей. Мы наладили должный уровень с МЦРИАП, освободили от занимаемой должности вице-министра, курирующего данное направление. Работа будет продолжена в этом направлении - это большой блок работы", - заявила министр.

Она также добавила, что работу по цифровизации планируют закончить в 2024 или в 2025 году, контрольным сроком в этом вопросе Минздрав ставит для себя конец 2024 года.

В конце февраля от должности был освобожден вице-министр здравоохранения, работавший в МЗ с 2022 года.

В октябре 2023 года вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев заявлял о достижениях, достигнутых Минздравом в части внедрения цифровизации.

Напомним, в начале 2024 года был поднят вопрос, почему медданные казахстанцев в системе Damumed кроме врачей могут открыть любые другие сотрудники медорганизаций.

В мае 2023 года база данных Damumed была передана Минздраву от компании-разработчика.

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, в Казахстане разгорелся скандал из-за жалоб казахстанцев на приложение Damumed - люди жаловались, что им приписывают несуществующие процедуры и приемы у врачей.