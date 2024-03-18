Самим выбрать понравившийся учебник разрешили учителям в Казахстане

Возможность выбора учебника у педагогов появилась с внедрением автоматизированной системы выбора учебного пособия на платформе etandau.gov.kz, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения, в Казахстане автоматизировали систему выбора школьных учебников.

"Теперь педагоги смогут самостоятельно выбрать понравившийся учебник с учетом особенностей организации занятий. Эта функция доступна на платформе etandau.gov.kz", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем электронную платформу уже успели апробировать в ряде школ Астаны и Алматы, а также в Костанайской области.

"Etandau.gov.kz - это прозрачная система выбора учебников для педагогов. При апробации подтверждена ее функциональность и возможности для оптимизации работы.

Педагоги смогут самостоятельно выбрать понравившийся учебник с учетом подачи материалов авторами учебников, а также особенностей и организации учебного процесса", - отметила директор республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Назира Абдрахманова.

В феврале депутат сената Дархан Кыдырали, вступая на пленарном заседании палаты, предложил внести корректировки в учебники по истории Казахстана.

Между тем, в начале прошлого года стало известно, что учебники с ошибками будут перевыпускать за счет издательств в Казахстане.

А в апреле прошлого года в учебнике за 6 класс нашли ссылку, ведущую на сайт для взрослых. В Минпросвещения на это ответили, что на момент прохождения экспертизы по этому адресу располагался веб-сайт научно-информационного журнала "Биофайл". Сообщалось также, что совместно с издательствами проведена инвентаризация всех упоминаний веб-сайтов в действующих бумажных и электронных учебниках.

В августе 2023 года в правительстве прозвучали поручения по выработке механизмов обеспечения школ электронными учебниками и цифровыми образовательными ресурсами. Это касалось возможности перевода учебных материалов в цифровой формат и их применению в учебном процессе.