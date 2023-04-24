Ссылку, ведущую на сайт для взрослых, нашли в школьном учебнике за 6 класс

Учебники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Присутствие ссылки на сайт знакомств в школьном учебнике объяснили в Республиканском научно-практическом центре экспертизы Минпросвещения. Комментарий появился на Instagram-странице центра.

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором говорится, что опубликованная в учебнике для шестиклассников ссылка ведет на российский сайт знакомств для взрослых.

В центре заявили, что учебник прошел госэкспертизу и получил одобрение для использования в школах с русским языком обучения в 2017 году. Отмечается, что за 6 лет использования учебника в школах никакие претензии от учеников, учителей или родителей не поступали.

"В параграфе 33 "Экскурсия в мир клетки" в задании ученику предлагается использовать справочные данные и интернет-ресурсы для установления функций органоидов клетки. В качестве одного из возможных ресурсов был указан сайт biofile.ru.

На момент прохождения экспертизы по этому адресу располагался веб-сайт научно-информационного журнала "Биофайл".

Предполагалось, что указание конкретных веб-ресурсов в учебниках будут способствовать развитию у детей навыков поиска и анализа информации", - пояснили в центре Минпросвещения.

Однако, как установила проверка центра, сейчас сайт не действует, а прямой набор названия сайта в адресной строке браузеров приводит к переадресации на сомнительные сайты знакомств.

"Анализ через архивный сервис web.archive.org показал, что данный сайт существует с 2011 года, в последние годы его активность резко снизилась. 17 февраля и 9 марта 2023 года администратор сайта к его названию привязал новый URL, который перенаправляет на нерекомендуемые сайты.

Учитывая высокую важность информационной безопасности обучающихся, центр обратится с соответствующим запросом в правоохранительные и другие государственные органы.

Кроме того, совместно с издательствами будет проведена инвентаризация всех упоминаний веб-сайтов в действующих бумажных и электронных учебниках и составлено соответствующее инструктивное письмо для педагогов и родителей", - заключили в центре.

Отметим, ранее в Минпросвещения сообщали, что издателей школьных учебников в случае обнаружения полиграфического брака или других недостатков. Как поясняли тогда в Республиканском научно-практическом центре экспертизы, нововведение поможет усилить ответственности издателей за качество школьных учебников.

Тогда же сообщалось, что за последние три года Минпросвещения предприняло ряд законодательных мер, направленных на повышение объективности процедур государственной экспертизы, уточнение требований к экспертам, авторам и учебникам.

К слову, согласно информации на официальном сайте ведомства, сейчас в Казахстане учебники для школьников выпускают "Астана-кітап", "Алматыкітап", "Атамұра", "Мектеп", "Көкжиек-Горизонт", "Арман-ПВ", "Келешек-2030", "Жазушы", АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Сапалы бiлiм баспасы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017937-ssylku-veduschuyu-na-sayt-dlya-vzroslyh-nashli-v-shkolnom-uchebnike-za-6-klass/