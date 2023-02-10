Учебники с ошибками будут перевыпускать за счет издательств в Казахстане

Учебники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Издателей школьных учебников в Казахстане обяжут заменять учебники за свой счет в случае обнаружения полиграфического брака или других недостатков, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения.

Теперь в течение всего периода использования учебников и учебно-методических комплексов в школах, в случае обнаружения полиграфического брака, а также ошибок или других недостатков, допущенных в результате отступления от одобренной версии, утвержденной предметной экспертной комиссией, издательство обязано заменить учебные издания за свой счет.

Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования.

"Мы считаем, что такая правовая норма окажет положительное влияние на повышение качества школьной учебной литературы путем усиления взаимной ответственности всех вовлеченных сторон", – отметил руководитель центра Елдос Нурланов.

Отмечается, что за последние три года Министерством просвещения предпринят ряд законодательных мер, направленных на повышение объективности процедур государственной экспертизы, уточнение требований к экспертам, авторам и учебникам.

В 2020 году для предотвращения конфликта интересов у внешних экспертов по принципу "слепого рецензирования" введено "обезличивание" учебников. На сайте Министерства стали открыто размещаться все действующие электронные версии бумажных учебников в формате pdf и epub.

На издательства была возложена ответственность по проведению внутрииздательской экспертизы и обеспечение прохождения авторами обучающего курса по методологии разработки учебной литературы и критериям их оценивания.

Согласно перечню ссылок на электронные версии учебников с 1 по 11 класс, опубликованному на официальном сайте Минпросвещения, в числе издателей школьных учебников числятся "Алматыкітап", "Атамұра", "Мектеп", "Көкжиек-Горизонт" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008898-uchebniki-s-oshibkami-budut-perevypuskat-za-schet-izdatelstv-v-kazahstane/