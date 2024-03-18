Кызылординец согласился 9 лет ждать выплаты своих 22 млн тенге

Кызылординец одолжил более 22 млн тенге. Теперь ему будут выплачивать по 200 тыс. тенге в месяц в течение 9 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, примирительной процедурой завершилось одно из гражданских дел, рассмотренных в Кызылординском городском суде.

"Истец обратился в суд с иском о взыскании заемных денег в размере 22 035 788 тенге с ответчика", - пояснили в суде.

В ходе рассмотрения дела судья-примиритель сторонам разъяснила эффективность примирительных процедур. В результате стороны подписали соглашение об урегулировании спора с помощью медиации.

"Согласно условиям соглашения ответчик обязался выплачивать истцу ежемесячно по 200 тыс. тенге по займу", - отметили в суде.

Таким образом, спор о займе на крупную сумму урегулирован примирительной процедурой, а производство по делу прекращено.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области должник по алиментам выплатил 3,5 млн тенге, чтобы выехать за границу. Мужчине нужно было срочно к родителям в Азербайджан, однако у него был запрет на выезд из страны.

А в Алматы произошел беспрецедентный случай по передаче должником в счет погашения крупной задолженности по алиментам 3-комнатной квартиры в рамках заключенного медиативного соглашения. Также в южной столице с начала года было изъято более 10 автомашин должников.

В феврале сообщалось, что казахстанец занял 12 млн тенге и скрывался 6 лет. Павлодарец одолжил деньги знакомому на лечение в Европе. Тот покинул страну сразу после получения средств. Чтобы вернуть свои деньги, мужчине пришлось обращаться в суд.