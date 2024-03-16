Казахстанец выплатил 3,5 млн тенге, чтобы выехать за границу

В Актюбинской области должник по алиментам выплатил 3,5 млн тенге, чтобы выехать за границу, передает NUR.KZ со ссылкой на Республиканскую палату частных судебных исполнителей.

По информации пресс-службы ведомства, мужчине нужно было срочно к родителям в Азербайджан, однако у него был запрет на выезд из страны. Такая мера принимается при наличии задолженности более трех месяцев.

В данном случае исполнительное производство было возбуждено летом 2016 года. За эти годы отец скопил солидную сумму долга - 3,5 млн тенге, а выплатил недавно, уже достигшему совершеннолетия ребенку.

"Работа по взысканию алиментов усложнялась отсутствием у ответчика имущества. Также он скрывался от ЧСИ, поэтому привлечь к ответственности тоже не могли", - отметили в палате.

Напомним, недавно стало известно, что в Акмолинской области с мужчины взыскали 65 млн тенге в качестве долга по алиментам.

Также сообщалось, что за неуплату алиментов 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны, а больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности.

Отмечалось, что чаще всего главной причиной неуплаты алиментов является отсутствия официальной работы или имущества, на которое можно наложить взыскание. При этом отдельные должники, имея реальные материальные возможности, намеренно уклоняются от содержания своих детей либо скрывают свое имущество.