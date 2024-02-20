Казахстанец занял 12 млн тенге и скрывался 6 лет

Павлодарец шесть лет назад передал знакомому 12 млн тенге в долг. Деньги были нужны ему на лечение в Европе. Чтобы вернуть свои средства, пришлось обращаться в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, одним из направлений работы миграционной службы является розыск неплательщиков алиментов и должников.

В 2017 году в полицию Павлодара поступило постановление о взыскании долга в размере 12 млн с 42-летнего гражданина в пользу жителя областного центра.

"Ранее знакомый, с которым заявитель поддерживал деловые отношения, попросил в долг денежные средства. Деньги он должен был вернуть, но на протяжении шести лет скрывался", - сообщили подробности в МВД.

Потерпевший обратился в суд.

"Подозреваемый покинул страну после получения суммы. 12 млн тенге нужны были на лечение в Варшаве", - отметили в ведомстве.

В сентябре 2023 года гражданин прибыл в Астану. В настоящее время сотрудниками миграционной службы переданы сведения о местонахождении должника судебному исполнителю для взыскания с него долга.

Напомним, в феврале казахстанцам стали приходить письма о несуществующих долгах за платные дороги. Сообщалось, что автовладелец, у которого нет долгов, в случае ошибочного начисления долга, а также ошибочной или повторной оплаты за одну и ту же задолженность для возврата денежных средств может обратиться в Дирекцию платных автомобильных дорог.

Если должник не спешит возвращать долг, то не обязательно сразу обращаться в суд и тратить на это деньги. Можно попробовать воспользоваться услугами медиаторов. Специалисты помогают прийти к соглашению в вопросах гражданских, семейных, трудовых правоотношений. По уголовным делам о коррупционных преступлениях и прочим преступлениям против интересов госслужбы и госуправления процедура медиации не применяется.

Ранее стало известно, что казахстанец сменил гражданство, скрываясь от долгов. Мужчину задержали на границе полицейские Павлодарской области.