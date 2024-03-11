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Трехкомнатной квартиры лишился должник по алиментам из Алматы

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Человек открывают ключем дверь квартиры
Квартира. Иллюстративное фото: pixabay.com

Трехкомнатную квартиру отдал должник по алиментам в Алматы, об этом рассказал руководитель палаты частных судебных исполнителей Алматы Айдын Кайдаров, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматы произошел беспрецедентный случай по передаче в счет погашения крупной задолженности по алиментам 3-комнатной квартиры в рамках заключенного медиативного соглашения должником.

Также имеет место случай, где также должником передана половина своей доли в квартире в счет алиментов. Имеются примеры и принудительного изъятия имущества у должника: недавно был изъят Lexus-570 у должника для дальнейшей реализации, BMW. Всего с начала года изъято более 10 автомашин должников", - сообщил Кайдаров во время брифинга на площадке РСК.

Он отметил, что в Алматы проживают более 10 должников, которые имеют долг более 10 млн тенге. Самым большим долгом стала сумма в 63 млн тенге. Спикер сообщил, что в городе на исполнении находятся более 18 тысяч дел по алиментам. Среди них всего около 20 плательщиков алиментов - женщины.

Ранее мы сообщали, что за неуплату алиментов 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны, больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066085-trehkomnatnoy-kvartiry-lishilsya-dolzhnik-po-alimentam-iz-almaty/

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