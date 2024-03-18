Дожди в течение нескольких дней прогнозируют в Алматы на неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 18 по 24 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 марта в Алматы ожидается переменная облачность. Температура в среднем составит +7 градусов. Днем воздух может прогреться до +15 градусов, но ночью температура опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

19 марта пообещали облачную погоду. Температура составит около +11 градусов. Максимальная температура составит +15 градусов, а минимальная дойдет до +8 градусов. Скорость ветра составит до 2,7 м/с.

20 марта, согласно прогнозу, будет дождь. Средняя температура будет находиться в районе +11 градусов. Днем температура поднимется до +13 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

21 марта в Алматы синоптики вновь обещают дождь. Температура в среднем составит +10 градусов. Максимально температура поднимется до +12 градусов, а опуститься может до +8 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,6 м/с.

22 марта снова будет дождь. Среднесуточная температура - в районе +7 градусов. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а ночью похолодает до +5 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

23 марта пообещали пасмурную погоду. Температура в среднем остановится на отметке +9 градусов. Максимальная температура составит +13 градусов, минимальная - около +5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,2 м/с.

24 марта, по прогнозам синоптиков, снова будет дождь. Средняя температура составит +12 градусов. Воздух может прогреться и до +16 градусов, но ночью похолодает до +7 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.