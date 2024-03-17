Какой будет погода в воскресенье в Астане, Алматы и Шымкенте

Специалисты "Казгидромета" составили прогноз на 17 марта. Согласно ему, сегодня днем осадков не ожидается ни в Астане, ни в Алматы, ни в Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

В Алматы сегодня будет солнечно, с переменной облачностью, но без осадков. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов, ночью – опустится до -1. Скорость ветра – от 2 до 7 м/с.

В Астане также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем – от 0 до +2-х, ночью ожидается снижение до -12…-14-ти. Скорость ветра – от 3 до 8 м/с.

В Шымкенте температура может достичь +18 градусов, ночью же она составит +3 до +5-ти. В городе тоже переменная облачность, без осадков – и лишь к ночи возможен небольшой дождь. Скорость ветра прогнозируется от 3 до 8 м/с.

Ранее "Казгидромет" публиковал сезонный прогноз на весну.