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Снегопад и минусовая температура ожидаются в Астане на этой неделе

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Снегопад в Астане
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 18 по 24 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 марта в Астане ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем составит -7 градусов. Днем воздух может прогреться до 0 градусов, но ночью температура опустится до -17 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

19 марта тоже будет пасмурно. Температура составит около -3 градусов. Максимальная температура составит 0 градусов, а минимальная - в районе -9 градусов. Скорость ветра составит до 5,0 м/с.

20 марта в столице ожидается снегопад. Средняя температура составит -7 градусов. Днем температура поднимется до -2 градусов, а ночью опустится до -14 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

21 марта в Астане синоптики снова обещают пасмурную погоду. Температура в среднем будет находиться в районе -9 градусов. Максимально температура поднимется до -3 градусов, а опуститься может до -16 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,9 м/с.

22 марта будет переменная облачность. Среднесуточная температура составит-9 градусов. Днем воздух прогреется до -2 градусов, а ночью похолодает до -14 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

23 марта ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке -8 градусов. Максимальная температура составит -1 градусов, минимальная опуститься до -16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

24 марта, по прогнозам синоптиков, снова будет пасмурно. Средняя температура составит -7 градусов. Воздух может прогреться до 0 градусов, но ночью похолодает до -13 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069793-snegopad-i-minusovaya-temperatura-ozhidayutsya-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

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Снегопад и минусовая температура ожидаются в Астане на этой неделе
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