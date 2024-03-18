Осадки пообещали в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 18 по 24 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 марта в Шымкенте ожидается переменная облачность. Температура в среднем составит +12 градусов. Днем воздух может прогреться до +18 градусов, но ночью температура опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

19 марта вновь будет переменная облачность. Температура составит около +15 градусов. Максимальная температура составит +20 градусов, а минимальная снизится до +10 градусов. Скорость ветра составит до 3,4 м/с.

20 марта ожидается дождь. Средняя температура прогнозируется в районе +13 градусов. Днем температура поднимется до +15 градусов, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

21 марта в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем составит +12 градусов. Максимально температура поднимется до +15 градусов, а опуститься может до +9 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,1 м/с.

22 марта снова будет дождь. Среднесуточная температура ожидается в районе +6 градусов. Днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью похолодает до +6 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

23 марта прогнозируется пасмурная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +10 градусов. Максимальная температура составит +14 градусов, минимальная опуститься до +5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,8 м/с.

24 марта, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Средняя температура составит +14 градусов. Воздух может прогреться и до +19 градусов, но ночью похолодает до +8 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.