Туман и сильный ветер ожидаются в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на воскресенье, 17 марта. В частности, ожидаются туман и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения "Казгидромета" сообщили, что в период с 16 по 18 марта в предгорных и горных районах, прилегающих к территории города, в связи с повышением среднесуточной температуры и обильным таянием снега ожидается подъем уровня воды в реках, возможно возникновение подтоплений.

В Астане 17 марта ночью и утром ожидается туман.

17 марта ночью и утром на юге и востоке Карагандинской области тоже может быть туман, ночью ветер на севере региона, порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом повышения температурного фона в период с 17 по 18 марта в Жамбылской области (Сарысуский, Таласский и Жуалынский районы) ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого, склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Кроме того, 17-19 марта на юге и в горных районах региона возможен туман, ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 17 марта - порывы 25 м/с.

17 марта ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области может быть туман. Ветер днем на севере региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье в Атырауской области ожидается ветер на юге и востоке, порывы 15-20 м/с.

17 марта ночью и утром на западе, севере и юге Актюбинской области возможен туман. Ветер днем на юге, порывы 15 м/с.

На юге и западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер на севере и востоке региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе и юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

17 марта в горных районах Туркестанской области может быть ветер до 15-20 м/с.

17 марта ночью на юге и западе Павлодарской области ожидается ветер 15-20 м/с.

Ночью на юге и в центре Мангистауской области возможен временами сильный дождь. На северо-востоке региона - пыльная буря. Ветер на севере и востоке области 15-20 м/с.

17 марта в Кызылординской области ожидается ветер ночью в центре, днем - на большей части региона, 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе и юге Костанайской области возможен туман.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане с 16 по 18 марта. Так, по их данным, на западе, северо-западе, в конце недели - на востоке страны, а также 17-18 марта в Кызылординской области прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ожидается, что пройдут осадки.

Сильные осадки в виде дождя и снега могут быть 18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а 16 и 17 марта сильный дождь пообещали в Мангистауской области.

Погода без осадков установится 16-17 марта в Туркестанской области, 17-18 марта - в северных, юго-восточных и центральных областях страны, 18 марта - на востоке Казахстана.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, а на севере, востоке и в центре - низовая метель.

При этом специалисты прогнозируют постепенное повышение температуры: в южной половине республики до +8...+20 градусов, в северной половине до 0...+8 градусов.