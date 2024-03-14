Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал күні. Поздравление появилось на странице Токаева в , передает NUR.KZ.

"Поздравляю всех с предвестником Наурыза – Амал күні! Его празднование – это исконная традиция, которая возрождает древние народные обычаи и является неотъемлемой частью нашей культуры.

В этот день на первый план выходят наши национальные ценности и самобытность. Пусть новый год принесет всем счастье и благополучие!" – написал глава государства.

Согласно информации на сайте Павлодарской областной универсальной научной библиотеки имени Султанмахмута Торайгырова, 14 марта в Казахстане празднуется Көрісу айт, или Амал күні. В переводе с казахского языка буквально означает "свидеться" или "встреча". В этот день принято ходить друг к другу в гости и обязательно поздравлять, что вновь пришла весна.

14 марта издревле считался у казахов началом нового года. В древние времена, когда казахи занимались исключительно кочевым скотоводством, ровно за неделю до дня весеннего равноденствия они подсчитывали свой скот и, радуясь, что долгая зима, наконец, позади, навещали друг друга, обсуждали убытки и приплод, а также готовились к Наурызу.

Напомним, ранее стало известно, что с этого года Наурыз в Казахстане начнут отмечать по-новому. Планируется увеличить время празднования до 10 дней - с 14 по 23 марта. Этот период празднования получил название Наурызнама.

Кроме того, в Службе центральных коммуникаций при президенте назвали главный символ праздника Наурыз - им стал тюльпан. Сообщалось также, что утвержден уникальный логотип праздника.

Добавим, что в честь Наурыза казахстанцы с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 21 по 25 марта включительно, поскольку часть праздничных дней выпадает на выходные. Казахстанцы с шестидневной рабочей неделей - с 21 по 24 марта включительно.