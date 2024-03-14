Число автобусов увеличили в три раза на одном из популярных маршрутов в Алматы

С сегодняшнего дня в Алматы увеличили число автобусов и сократили интервал между ними на маршруте №126, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Сообщается, что в Алматы с 14 марта на маршруте № 126 сообщением "Каирбекова/Жибек жолы – Диспетчерский пункт" обновлены автобусы и увеличено количество подвижных единиц.

"В целях обеспечения регулярности и сокращения планируемого интервала с 20 до 6 минут, Управлением городской мобильности принято решение выпустить на маршрут 25 автобусов вместо 8", – отметили в акимате.

По данным ведомства, новые 12-метровые автобусы марки Golden Dragon оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки телефонов.

Кроме того, салон оборудован информационным дисплеем, отображающим текущий и следующий остановочные пункты.

"Высвободившиеся автобусы будут направлены на усиление других маршрутов и в резервный состав автопарка "АлматыЭлектроТранс", – добавили в акимате.

Схема маршрута автобуса № 126 в Алматы. Скриншот: 2GIS

Отметим, в конце 2023 года в акимате Алматы пообещали, что на самые загруженные маршруты города добавят полтысячи автобусов.

В ведомстве отмечали, что за 2023 год средний пассажиропоток в сутки вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.

Также аким города Ерболат Досаев сообщал, что с 2024 года в Алматы планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.

В январе в акимате сообщили, что в Алматы полностью обновили подвижной состав маршрута №92. При этом на линию добавили еще несколько единиц транспорта.

При этом в начале марта, по данным акимата, в Алматы обновили автобусы на маршруте до "Медеу", а высвободившиеся машины отправят на другие маршруты. А несколько дней назад дополнительные автобусы появились и на маршрутах №16 и №50.