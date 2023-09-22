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30 лет независимости Казахстана

Образовательных грантов в Казахстане может стать меньше

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Пустой класс в школе
Аудитория. Иллюстративное фото: John Coletti / Getty Images

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что с 2037 года число грантов для поступления в казахстанские вузы может сократиться, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах форума, посвященного Дню труда, журналисты поинтересовались, насколько соответствует действительности информация о том, что с 2037 года в Казахстане приостановят выдачу грантов.

"Это неверная информация", – заявил он.

Министр напомнил о поручении президента перейти на систему "Келешек".

"Это позволяет семьям постепенно откладывать деньги для своего ребенка, начиная с 5-летнего возраста. Кроме того, наше государство будет делать выплаты из страховых и сберегательных компаний. Это плановая мера по сохранению доступа к высшему образованию.

Гранты не прекратятся с 2037 года. Но количество грантов может уменьшаться. Ведь деньги накапливаются постепенно: в течение 15-20 лет. По достижении ребенком 17-18-летнего возраста собирается 12,5 млн тенге.

Сейчас мы работаем над всеми расчетами. То есть при поступлении ребенка в высшее учебное заведение у семьи будут гарантированные сбережения. Так что это не происходит в одночасье. Когда деньги будут собираться в течение 15-20 лет, количество грантов может уменьшиться", – пояснил Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что государственный заказ на грант сохраняется.

"Это основная функция нашего государства. Мы сохраним доступ к высшему образованию, никаких изменений в этом плане не будет. Но количество грантов может измениться или уменьшиться", резюмировал Нурбек.

Напомним, во время недавнего послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить Единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.

"Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Нацфонд – детям", позволят им получить качественное образование", – сказал глава государства.

Добавим, что на днях в мажилисе приняли проект закона "Нацфонд – детям", который должен стартовать с 1 января 2024 года, и направили его в сенат.

В конце августа в правительстве рассказали, что 6,7 млн детей в Казахстане благодаря проекту "Нацфонд – детям" по достижению 18 лет смогут использовать накопленные средства на образование или покупку жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037770-obrazovatelnyh-grantov-v-kazahstane-mozhet-stat-menshe/

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