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Праздновать Наурыз вместо Нового года предложил депутат в Казахстане

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Женщины в традиционных одеждах
Наурыз. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат сената Али Бектаев на пленарном заседании палаты предложил казахстанцам праздновать Наурыз вместо Нового года, передает корреспондент NUR.KZ.

Бектаев в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова высказался по поводу празднования Нового года в Казахстане.

"Не секрет, что празднование Нового года сейчас превращается из семейного праздника в некое материальное мероприятие.

Нарастает суета в городах, готовятся ледовые горки, организуются фейерверки. Выстрелы пиротехники пугают даже взрослых, не говоря уже о детях. О чем говорить, когда в торговых центрах не протолкнуться - все ищут дорогие подарки и игрушки, исполняя желание своих детей. Можно понять, конечно, желание родителей, которые вкладывают душу в подарок.

Но мы прекрасно знаем, что большая часть новогодних подарков поступает из-за рубежа, пропагандируя зарубежные традиции, быт, менталитет и религию", - заявил депутат.

Указал он и на проводимые коллективные корпоративы, елки акимов для школ и утренники в детских садах.

"Думаю, пришло время сформировать особую социально-идеологическую традицию празднования Нового года в Казахстане. Для нашей страны праздник Наурыз должен стать традицией и основой нашей национальной идеологии. Символом обновления и возрождения", - заявил сенатор.

Он считает необходимым принять общенациональную концепцию празднования Наурыза, которая будет способствовать внедрению в сознание каждого гражданина, начиная с детского сада, понимания того, что именно Наурыз является началом года и началом всего сущего.

Депутат также заявил о необходимости формирования научного центра, который будет исследовать значение Наурыза, а также сможет донести до общества данные об истории и символическом значении каждой традиции этого праздника.

Напомним, в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Egemen Qazaqstan" заявил, что для него празднование Нового года не имеет сакрального значения.

"Новый год - это, конечно, важный рубеж, связанный со сменой календарных дат. Стало привычным, что в эти дни мы подводим определенные итоги, строим планы на будущее. В то же время для меня Новый год не имеет сакрального значения.

К тому же не следует забывать, что у нас есть и собственный Новый год - Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы", - заявил глава государства.

Ранее мы сообщали о графике выходных в Казахстане на 2024 год.

В соответствии с законом "О праздниках", Наурых мейрамы празднуют с 21 по 23 марта. Казахстанцев ожидают длинные выходные. Поскольку 23 марта приходится на субботу, этот выходной переносится на понедельник, 25 марта.

Таким образом, при пятидневке праздничные выходные продлятся пять дней с 21 по 25 марта. При шестидневной рабочей неделе понедельник, 25 марта, будет рабочим днем.

Как сообщает Институт законодательства и правовой информации РК (ZQAI), Наурыз мейрамы - праздник весеннего обновления.

По восточному календарю Наурыз - первый день нового года. Об истории и традициях праздника можно подробнее прочитать в этом материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056175-prazdnovat-nauryz-vmesto-novogo-goda-predlozhil-deputat-v-kazahstane/

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