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Колонны военной техники рядом с Астаной: Минобороны обратилось к казахстанцам

Опубликовано:

Военная техника
Военная техника. Фото: t.me/modgovkz

В Министерстве обороны Казахстана обратились к казахстанцам с просьбой сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РК, 13 марта в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил военнослужащие воинских частей Акмолинского гарнизона совершат марши на боевой технике в назначенные районы близ Астаны.

Мероприятия проводятся в рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности сил и средств воинских подразделений гарнизона, отметили в ведомстве.

"В указанный период в пригороде столицы, в том числе на карагандинской трассе возможны временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах при прохождении колонн военной техники.

В связи с этим просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие.

Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что с 11 по 19 марта в Карагандинской области будут проходить учения вооруженных сил. В Минобороны подчеркивали, что учения сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской областей и области Жетiсу. Еще тогда казахстанцев предупреждали о возможных ограничениях на трассах и просили сохранять спокойствие.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны Казахстана назвало фейком слухи о переговорах по закупкам российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины. Ранее данная информация распространилась в российских СМИ.

В конце января в Минобороны заявили о разработке новой формы одежды военных в Казахстане. Переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067339-ne-pugatsya-voennoy-tehniki-na-dorogah-prizvali-kazahstantsev-v-minoborony/

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