Новые автобусы запустили по двум маршрутам в Алматы

Подвижной состав обновили на двух маршрутах в Алматы, при этом увеличили и количество автобусов на каждом из них, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

С сегодняшнего дня в Алматы обновлены автобусы и увеличено количество подвижных единиц на маршрутах №16 и №50.

"Так на маршруте №16 сообщением "мкр. Асыл арман – ЦПКиО" количество автобусов увеличено с 15 до 25 единиц, на маршруте №50 сообщением "мкр. Айша биби – ул. Байсултанова" с 10 так же до 25 единиц", – говорится в сообщении.

Новые автобусы в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что новые 12-метровые автобусы марки Golden Dragon оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки телефонов.

Также салон оборудован информационным дисплеем, отображающим текущий и следующий остановочные пункты.

"При этом высвободившиеся автобусы будут направлены на усиление других маршрутов и в резервный состав парка", – добавили в акимате.

Новые автобусы в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отметим, в конце 2023 года в акимате Алматы пообещали, что на самые загруженные маршруты города добавят полтысячи автобусов.

В ведомстве отмечали, что за 2023 год средний пассажиропоток в сутки вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.

Также аким города Ерболат Досаев сообщал, что с 2024 года в Алматы планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.

В январе в акимате сообщили, что в Алматы полностью обновили подвижной состав маршрута №92. При этом на линию добавили еще несколько единиц транспорта.

При этом в начале марта, по данным акимата, в Алматы обновили автобусы на маршруте до "Медеу", а высвободившиеся машины отправят на другие маршруты.