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У Досаева в правительстве спросили о низких темпах строительства в Алматы

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Строительные краны на фоне гор
Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов спросил, почему в Алматы снизились показатели строительства и ввода жилья, а также торговли, передает корреспондент NUR.KZ.

"Низкие показатели по строительству и вводу жилья и торговле связаны со следующими факторами. Снижение торговли обусловлено уменьшением оптовой торговли на 3% в связи с сокращением спроса на товары длительного потребления - автомобили и электронную технику, при этом продолжается рост розничной торговли - 5,2% в январе и феврале текущего года", - заявил аким Алматы Ерболат Досаев.

Он добавил, что оптовая торговля увеличится в предстоящие праздники.

Снижение темпов строительства аким объяснил изменениями требований к застройке Алматы.

"Снижение темпов строительства и ввода жилья связано с новыми требованиями к застройке города, в соответствии с принятым в мае 2023 года генпланом Алматы до 2040 года и утвержденными 29 декабря прошлого года проектами детальной планировки.

В рамках исполнения поручения президента по усилению сейсмобезопасности объектов, исключения точечной застройки и улучшения экологической ситуации в городе, а также полицентричного развития Алматы планом развития предусмотрено сокращение ввода жилья с 2,5 млн квадратных метров до 2 млн квадратных метров в текущем году.

По строительству мы ожидаем положительную динамку по итогам апреля текущего года с учетом начала строительного сезона", - добавил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066778-u-dosaeva-v-pravitelstve-sprosili-o-nizkih-tempah-stroitelstva-v-almaty/

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