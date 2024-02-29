Досаев ввел мораторий на изменения плана детальной планировки Алматы

План детальной планировки Алматы не смогут менять два раза в год, как это предусмотрено законом. Аким города Ерболат Досаев наложил мораторий, передает корреспондент NUR.KZ.

"В прошлом году правительством принят генплан Алматы до 2040 года, и в конце декабря в реализацию данного решения мы приняли корректировки плана детальной планировки всех полицентров. Будущее развитие Алматы - это среднеэтажная застройка. Вопросы, связанные с историческими лазейками, мы прикрыли.

Я объявил мораторий на корректировку ПДП в течение 2024 года. Мы хотя бы год проживем и посмотрим, что есть, и если будут необходимы изменения, будем проводить (эти изменения - прим. ред.) в 2025 году. Я решил в этом году не пользоваться правом проводить корректировку ПДП два раза в год.

Перетерпим… я думаю, поймут меня и застройщики, и все наши жители. По крайней мере, дадим стабильность намеченным планам", - сообщил аким на встрече с населением Наурызбайского района.

Он отметил, что корректировку ПДП проводили с учетом мнений жителей и районных акимов.

"Я не говорю, что пожелания выполнили на 100%, потому что у города есть свои планы развития. Но вопросы компенсации, развития дорог - это то, что необходимо для будущего Алматы.

Постараемся улучшить и окружающую среду, и строительство; будет меньше жилья эконом-класса, будут строиться дома с паркингом и необходимой инфраструктурой", - добавил Досаев.

Отметим, что, согласно информации на портале ТОО "КАЗГИСА", план детальной планировки - это документ по проектированию, на основе которого происходит разработка остальной документации. Он является юридическим документом, который обеспечивает законность строительства.

В первую очередь ПДП направлен на рационализацию использования земельных участков. К самому плану обязательно прилагается пояснительная записка. В ней указываются основные сведения ПДП, технические и экономические данные участка, градостроительные и экологические моменты, природно-климатические условия.

На основании ПДП уже выстраивается концепция застройки участка. Этот документ разрабатывается согласно генеральному плану.

ПДП помогает избежать возможных нарушений, особенно если работы будут вестись в густо застроенной части города.

Ранее сообщалось, что Алматы возвращается к малоэтажной застройке. Об этом на презентации новых проектов детальной планировки рассказал замакима Алматы Аскар Амрин.

Добавим также, что еще в мае прошлого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

Во время одного из своих визитов в южную столицу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращал внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку Алматы. Во время встречи с общественностью мегаполиса он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.