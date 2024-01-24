"Мы теперь городские": таксисты подняли цены в селе Жетыген, ставшем городом Алатау

10 января на карте Алматинской области появился новый город - Алатау: такой статус и название получило село Жетыген. Корреспондент NUR.KZ съездил в этот населенный пункт и узнал, как там живут люди.

Внешне Жетыген особо ничем не отличается от обычного казахстанского села. Есть центральная дорога, где сосредоточены все объекты бизнеса. В основном это мелкие кафе, продуктовые магазины и лавки местных жителей, торгующих вдоль дороги.

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Среди последних - пенсионер Курбан Гасанов. Его семья продает соленья и салаты собственного производства, на прилавке также куры-гриль, веники и даже уголь. Вот такой набор. Скромный бизнес приносит такой же и доход. Сын, чтобы прокормить семью, устроился на работу в Алматы. Но зарплата совсем небольшая - 60 тысяч тенге.

Курбан Гасанов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мой сын работает оператором в макаронном цехе. Каждый день отдает 600 тенге на дорогу только в одну сторону. Приносит домой 35-40 тысяч. Раньше здесь работал, но фирму закрыли. Искал работу в Жетыгене, но здесь очень трудно найти работу.

Поэтому вся молодежь в город едет. А мы, пенсионеры, выходим из положения вот так. Продаем что готовим. Даже молоко свое. Корова есть, правда, сено дорогое. Семья большая, лишними деньги не будут", - рассказывает Курбан Гасанов.

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И таких, как сын Курбана, тут очень много. Едут в Алматы не столько за большим заработком, сколько за хоть какой-то занятостью и стабильной зарплатой. Трудоустроиться в Алатау очень сложно, отмечают жители.

"Те, кто работает в Алматы, рано уезжают на работу и поздно приезжают. Дети сами себе предоставлены большую часть времени. Это ведь неправильно. Я очень надеюсь, что теперь это изменится. Будут развивать город и появятся рабочие места", - говорит жительница Алатау Любовь.

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В селе три большие школы. Дефицита учеников там нет, рассказывает учительница английского языка Сауле Серибаева. Педагог признается: вначале новость о новом статусе Жетыгена восприняла с опаской.

"Первые дни мы были в шоке, говорили все: "Мы теперь - город, мы теперь городские". Такси "ловила" на днях - говорю, что мне в Жетыген. А таксист поправляет, что нет уже Жетыгена: есть город Алатау. В конце протягиваю ему 300 тенге, а он говорит: "Нет, теперь 400 тенге, город же". Вот такое изменение", - смеясь рассказывает Сауле.

Сауле Серибаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Среди проблем Алатау она выделила старое жилье. Многие дома здесь давно уже в ветхом состоянии. В селе есть газопровод, но, чтобы провести его в дом, нужно около миллиона тенге. Для многих накопить такую сумму невозможно. Потому немало домов остались на привычных селам печках и угле.

Дома в Жетыгене (Алатау). Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Я жду, что будет жилищный фонд улучшен, что будут ипотеки, доступные для простых жителей, для молодежи. Мы мечтаем, чтобы построили многоэтажки с современными планировками как в городе. И были зеленые парки и детские площадки.

Я 15 лет стою в очереди на землю, до сих пор не получила. В прошлом году в акимате сказали, что уже не дают, участков нет. Много старых домов… хотелось бы, чтобы ветхие старые здания сносили, а на их месте строили ЖК", - делится мнением Сауле Серибаева.

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А пока из "высоток" здесь только пятиэтажки бывшего военного городка. Когда-то Любовь, которая больше 20 лет отдала воинской службе, с супругом получили здесь ведомственную квартиру. Дома теплые, единственное - почти у всех стоят газовые баллоны, что небезопасно, отмечает Любовь. Но другого выхода у жильцов, по словам женщины, нет.

Любовь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заходя в "городок", в глаза бросается огромная гора мусора. Здесь отходы скидывают все жильцы многоэтажек. При этом неподалеку находятся перевернутые мусорные контейнеры. Ответ на вопрос "почему отходы не скидывают в баки?" наш корреспондент так и не нашел.

Мусорка в Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Горы мусора. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Гора мусора стала местом обитания бродячих собак. Их в Алатау очень много. Они сбиваются в стаи, встретить которые можно на каждой улице. Но агрессивные четвероногие нашему корреспонденту не попадались. А вот жительнице Любови повезло меньше.

Горы мусора. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Были случаи, когда женщину кусала собака. Потом собаку вроде усыпили, а может, сама умерла. Я тоже сталкивалась с такими собаками, но они только лаяли. Всегда надо быть начеку, когда мусор выносишь.

Пакет несешь - они бегут всей стаей за пакетом. Главное, спокойно идти, не бежать. Но дети ведь этого не знают. За них страшно. Акимат отлавливал собак, но они будто прячутся в этом время, а потом - еще больше появляется", - говорит Любовь.

В городе много бродячих собак. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А еще собаки разносят мусор по всей округе, добавляет Ирина. К тому же, мусоровывозящая компания работает плохо, говорит жительница Алатау. Сейчас на улицах стоят мусорные мешки, которые вынесли жители.

"У меня лично на прошлой неделе так и не вывезли. Завалы мусора бывают. Должны раз в неделю вывозить, но, бывает, не забирают мусор. При этом с нового года вывоз мусора подорожал в 2,5 раза. Было 600 тенге в месяц, сейчас - полторы тысячи.

Цену подняли, еще и не вывозят. Я читала, что планы на город грандиозные. Но пообещать можно много чего, как всегда. Глядя на весь мусор посреди улиц, уже не так верится в эти планы", - говорит Ирина.

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Подняла женщину и проблему здравоохранения. Поликлиника в городе есть, но за медпомощью все равно приходится ехать в город Қонаев.

"Тут не к кому ходить. Только терапевты, а узкие специалисты - в Капшагае (ныне Қонаев - прим. ред.). Там и УЗИ, и врачи. Может, хоть теперь решат эту проблему", - добавляет Ирина.

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А жителя Алатау Руслана больше волнует вопрос пожарной безопасности.

"Здесь нет пожарной части. Пока из города они приедут, тут все сгорит. Еще и ветер. Представляете, у нас элементарно "101" нет. Я сам занимаюсь сельским хозяйством. Знаю, что у некоторых есть страхи, что мы теперь город. Но я, наоборот, радуюсь.

Может, теперь завод откроют. Может, переработку какую запустят. Хорошо было бы колледж открыть. Раньше здесь были техникумы, но все закрылись. Даже автошкола раньше была. Сейчас ничего нет", - говорит Руслан.

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руслан всю жизнь прожил в этом населенном пункте. Говорит, при нем его родное село уже третий раз меняет название. Но жителям от этого лучше не становится. Скорее, даже наоборот, говорит мужчина. В пример приводит объекты культуры и спорта.

"Базаров и рынков много, а вот культуры - нет. Нужно открывать спортивные школы, секции, чтобы дети и подростки были заняты спортом. Досуга особо сейчас нет. Раньше четыре кинотеатра было - все закрылись: сейчас ни одного нет. Театра или дома культуры тоже нет. Но теперь у нас статус города. Надеюсь, что не только название поменяли. А будут изменения на деле", - говорит Руслан.

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"ДК был когда-то, потом его выкупили, сейчас там жилой дом. Еще был сельский клуб, но его закрыли. Там и церковь, и магазин были. Сейчас не знаю, что там будет. Компьютерные клубы раньше были - дети ходили… единственное какое-то для них развлечение", - рассказывает старожил Любовь.

"Кладбище автобусов". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Кладбище автобусов". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А из "достопримечательностей" здесь - "кладбище автобусов". Ранее аким Алматы сообщил, что оно будет ликвидировано и больше создавать такие "полигоны" не будут. Региональные акиматы заберут старые автобусы с этого "кладбища" на запчасти.

"Кладбище автобусов". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что касается дорог в Алатау, то они далеко не городские, говорят жители. На многих участках встречаются огромные ямы и выбоины.

"Есть участки, которые нужно делать. Надеюсь, на них обратят внимание. На мой взгляд, процентов 70 точно нужно ремонтировать. Я, как и все водители, надеюсь, что дороги приведут в порядок", - говорит житель Алатау Нурлан.

Нурлан. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Посетил наш корреспондент и местный акимат. Но побеседовать с градоначальником не получилось. В акимате нам сообщили, что сейчас у акима много совещаний из-за нового статуса города и предстоящих изменений.

Акимат города Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А в это время один из посетителей акимата поинтересовался, как найти уборную. Оказалось, она на улице, что, конечно, совсем не по-городскому. Но Алатау городом стал всего-то меньше двух недель назад.

Наш корреспондент задавал всем встречным жителям один вопрос: "Каких изменений вы ждете?". Большинство надеется, что с новым статусом в городе появятся заводы, фабрики и новые рабочие места. Тогда жителям не придется ездить в Алматы и Қонаев.

На втором месте был ответ про мусор, порядок на улицах и благоустройство. Бронза - у высказываний "мы не верим в эти сказки" и "одно название поменять мало".

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее, в акимате Алматинской области показали, как будет выглядеть город Алатау, и сообщили, что это будет современный город мирового уровня с комфортными условиями для жизни и устойчивой инфраструктурой.

Аким Жетыгенского сельского округа Нурлан Абилев обратился к жителям и отметил, что образование нового города даст большой толчок развитию района и области.

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Город Алатау. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков