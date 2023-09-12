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Несколько городов Казахстана могут потерять свой статус

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Люди идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Статусы нескольких городов и сел в Казахстане могут поменяться из-за несоответствия требованиям законодательства. Соответствующий проект указа опубликован на портале "Открытых НПА".

На портале сегодня был опубликован проект документа Миннацэкономики "О внесении изменений и дополнений в указ президента РК от 18 августа 2021 года № 639 "Об утверждении Концепции развития местного самоуправления в РК до 2025 года".

Его публичное обсуждение продлится 26 сентября.

В нем говорится, что некоторым крупным селам страны могут изменить статус. Тогда как ряд городов наоборот станут селами из-за несоответствия требования административно-территориального законодательства.

"По крупным 17 селам стоит вопрос об их соответствии статусу села, к примеру, село Бейнеу в Мангистауской области – 54 тысячи человек, село Карабулак в Туркестанской области – 50 тысяч человек, село Узынагаш в Алматинской области – 47 тысяч человек и другие села", – говорится в документе.

Наряду с этим в городах с численностью населения менее 10 тысяч человек, не соответствующих требованиям административно-территориального законодательства, будет проводиться поэтапный процесс по изменению их административного статуса.

Города, не соответствующие своему статусу по административно-территориальному законодательству, следующие:

  • Степняк – 3,8 тысяч человек;
  • Темир – 2,1 тысяч человек;
  • Жем –1,5 тысяч человек.

Кроме того, будет проведен анализ наличия самостоятельных сел и поселков, расположенных в границах городов областного значения.

"Так как это противоречит требованиям закона "Об административно-территориальном устройстве РК", статус таких сел и поселков должен быть пересмотрен и стать составной частью городов, например, в виде микрорайонов", – гласит документ.

Добавим, согласно закону "Об административно-территориальном устройстве РК", населенные пункты подразделяются на:

  • города республиканского значения, к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или численность населения более одного миллиона человек;
  • города областного значения – населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность населения более 50 тысяч человек;
  • города районного значения – на их территории имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть организаций образования и здравоохранения, культурно-просветительных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек;
  • поселки – населенные пункты с численностью населения не менее 3 тысяч человек.
  • села – населенные пункты с численностью населения не менее 50 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036311-neskolko-gorodov-kazahstana-mogut-poteryat-svoy-status/

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