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Пост выставили на дороге из-за 16-летнего костанайца, который поехал мириться с девушкой

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Юноша с цветами
Молодой человек с букетом. Иллюстративное фото: Elena Pavlova

В Костанайской области полицейские вернули домой подростка, который отправился в столицу мириться с девушкой и заставил переживать родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 10 марта 16-летний костанаец сказал родителям, что пошел ночевать к другу.

"Позже он написал, что едет в Астану мириться с девушкой. Взволнованные родители тут же позвонили в полицию", - рассказали в МВД.

Было предпринято решение выставить мобильный пост на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган.

Неподалеку от поселка Октябрьский патрульные остановили автомобиль Toyota Alphard, в салоне которого и находился юноша. Сообщается, что в руках он держал цветы. Полицейские благополучно вернули подростка родителям.

В феврале в Актау полицейские нашли пропавшую 16-летнюю девушку, которая почти месяц не появлялась дома. Как стало известно, она находилась у друзей. С девушкой провели профилактическую беседу.

До этого семья несовершеннолетней через СМИ обратилась к ней с просьбой вернуться домой. По словам матери пропавшей, дочь никогда прежде не исчезала и всегда сообщала о том, что с ней все в порядке, если где-то задерживалась.

А в январе несовершеннолетний житель Алматы ушел из дома. Как рассказали волонтеры, он "обещал заплатить 50 тысяч тенге тому, кто поймает его лично". В полиции проинформировали, что подростка нашли практически сразу - мальчик находился в доме друга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066259-post-vystavili-na-doroge-iz-za-16-letnego-kostanaytsa-kotoryy-poehal-miritsya-s-devushkoy/

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