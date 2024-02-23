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Пропавшую около месяца назад в Актау 16-летнюю девушку нашли

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Девушка на улице зимой
Девушка. Иллюстративное фото: finwal / Getty Images

В Актау стражи порядка нашли пропавшую почти месяц назад 16-летнюю девушку. Сообщается, что она находилась у друзей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, девушку обнаружили сотрудники криминальной полиции.

"С ней все в порядке, физически здорова, ее жизни ничего не угрожает", - отметили в ДП Мангистауской области.

В настоящее время полицейские вызвали родителей.

"Будет проводиться профилактическая беседа", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее семья пропавшей три недели назад в Актау девушки через СМИ обратилась к дочери с просьбой вернуться домой. Сообщалось, что девочка уже 22 дня не выходит на связь. По словам матери пропавшей, дочь никогда ранее не исчезала и всегда сообщала о том, что с ней все в порядке, если где-то задерживалась.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062713-propavshuyu-okolo-mesyatsa-nazad-v-aktau-16-letnyuyu-devushku-nashli/

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