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Почти месяц ищут пропавшую 16-летнюю девушку в Актау

Опубликовано:

Девочка подросток
Девочка. Иллюстративное фото: Juan Algar / Getty Images

Семья пропавшей три недели назад Анастасии Пенской в Актау через СМИ обращается к дочери с просьбой вернуться домой. Девушка уже 22 дня не выходит на связь, передает Lada.kz.

Как сообщает местное издание, мать подростка пропавшей девочки сообщила о том, что уже 22 дня Анастасия Пенская не выходит на связь. Ранее, по ее словам, дочь никогда не пропадала и всегда сообщала о том, что с ней все в порядке, если где-то задерживалась.

Сейчас подростка разыскивают друзья, знакомые, родные и полицейские Мангистауской области.

"Скажите ей, пожалуйста, мы очень ждем ее дома. Все ждем. И братишка, и сестра, и отчим, который заменил ей отца. Очень переживаем. Пусть она знает, что бы не случилось, какие бы не были проблемы, мы все их решим и не бросим в беде", - приводит слова матери подростка региональное издание.

Сообщается, что Анастасия Пенская пропала 1 февраля около 01:40. Она ушла из Мангистауского областного центра адаптации несовершеннолетних.

По предварительным данным, в день пропажи Анастасия Пенская была одета в черную куртку, черные леггинсы и черно-белые кроссовки. Из примет: короткая стрижка, темные волосы, рост 165-170 сантиметров, татуировка в районе грудной клетки.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Тех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по номерам телефонов: +7 (705) 701-18-53, +7 (7292) 47-48-10, 47-48-25, 47-48-02, 53-18-22, +7 (747) 230-00-04, +7 (747) 963-62-96, +7 (700) 111-40-84, 102.

Ранее мы писали о том, что в Акмолинской области третью неделю ищут без вести пропавшего иностранца. Он поехал в село, где работал в крестьянском хозяйстве, и перестал выходить на связь.

Поиски пропавшей девушки
Поиски пропавшей девушки. Фото: lada.kz

Что делать, если пропал человек?

Пропажа близкого человека - ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Тем не менее важно придерживаться четкого плана действий. Основные шаги описаны на сайте "Электронного правительства".

Когда следует начинать волноваться

Все зависит от конкретной ситуации и от обычного поведения определенного гражданина. Первый признак пропажи - исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).Другие критерии:

  • человек не выходит на связь длительное время - не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;
  • никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;
  • отсутствие на рабочем месте;
  • документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;
  • остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

Какие действия следует предпринять при пропаже человека

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

  • поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;
  • привлечение добровольческих отрядов - волонтеров;
  • разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;
  • обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;
  • расклейка листовок;
  • периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений;
  • изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062545-pochti-mesyats-ischut-propavshuyu-16-letnyuyu-devushku-v-aktau/

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