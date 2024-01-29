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"Обещал 50 тыс. тенге тому, кто поймает лично": пропавшего в Алматы подростка нашли в доме у друга

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Подросток смотрит в окно
Подросток. Иллюстративное фото: Richard Drury / Getty Images

Несовершеннолетний житель Алматы ушел из дома и не вернулся. Полицейские нашли его в доме друга, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Как следует из информации, опубликованной в Instagram-профиле Lider.kz, 17-летний алматинец ушел из дома 9 января. При этом, как рассказали волонтеры, подросток "обещал заплатить 50 тысяч тенге тому, кто поймает его лично".

В департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подростка нашли практически сразу – мальчик находился в доме друга в Бостандыкском районе города. С ним все хорошо, его вернули родителям.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057997-obeschal-50-tys-tenge-tomu-kto-poymaet-lichno-propavshego-v-almaty-podrostka-nashli-v-dome-u-druga/

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