"Обещал 50 тыс. тенге тому, кто поймает лично": пропавшего в Алматы подростка нашли в доме у друга

Несовершеннолетний житель Алматы ушел из дома и не вернулся. Полицейские нашли его в доме друга, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Как следует из информации, опубликованной в Instagram-профиле Lider.kz, 17-летний алматинец ушел из дома 9 января. При этом, как рассказали волонтеры, подросток "обещал заплатить 50 тысяч тенге тому, кто поймает его лично".

В департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подростка нашли практически сразу – мальчик находился в доме друга в Бостандыкском районе города. С ним все хорошо, его вернули родителям.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.