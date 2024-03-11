Снег будет идти несколько дней подряд в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, 11 по 17 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 марта в Шымкенте ожидается пасмурная погода. Температура в среднем составит +10 градусов. Днем воздух может прогреться до +16 градусов, но ночью температура опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

12 марта ожидается снегопад. Температура составит около плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, а минимальная – плюс 1 градусов. Скорость ветра составит до 6,0 м/с.

13 марта синоптики вновь пообещали снегопад. Средняя температура - около +3 градусов. Днем температура поднимется до +6 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

14 марта в Шымкенте опять ожидается снегопад. Температура в среднем - в районе +1 градуса. Максимально температура поднимется до +4 градусов, а опуститься может до -2 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,1 м/с.

15 марта будет ясная погода без осадков. Среднесуточная температура вновь будет равна +1 градус. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью похолодает до -3 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

16 марта в Шымкенте ожидается погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +4 градуса. Максимальная температура составит +10 градусов, минимальная - до - 1 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 6,2 м/с.

17 марта, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода. Средняя температура составит +8 градусов. Воздух может прогреться и до +15 градусов, но ночью похолодает до +1 градуса. Скорость ветра составит 4,3 м/с.