Специальные автобусы запустят в Рамазан в Астане

В Астане с начала священного месяца Рамазана на линию запустят специальные маршруты, которые будут курсировать из пяти мечетей города, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

С 11 марта в священный месяц Рамазан в Астане запустят 15 автобусов, которые будут курсировать из 5 мечетей по нескольким направлениям. Они представлены ниже:

Республиканская Главная мечеть:

"Целинный";

Гребной канал;

проспект Республики.

Мечеть "Хазрет Султан":

супермаркет "Спутник";

ж/д-вокзал;

ЖМ "Коктал-1, 2".

Мечеть "Абу Насыр Аль-Фараби":

ЖМ "Коктал-1, 2";

ж/д-вокзал;

Медицинский колледж.

Мечеть "Садвакаса хаджи Гилмани":

ЖМ "Коктал-1, 2";

ЖМ "Кирпичный".

Мечеть "Рақымқызы Райса ана" – ТЦ "Рахмет".

Как сообщается в Instagram-профиле CTS, маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00. Стоимость проезда – 90 тенге. В публикации представлены схемы движения.

Напомним, в соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта. В ночь с 5 на 6 апреля пройдет священная ночь Предопределения. Праздник Ораза-айт в 2024 году пройдет 10 апреля.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь оразы по всем городам страны.

Сегодня казахстанцев с началом месяца Рамазана поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Также мы писали, что необычного ожидается в месяц Рамазан в этом году.