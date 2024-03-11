Специальные автобусы запустят в Рамазан в Астане
Опубликовано:
В Астане с начала священного месяца Рамазана на линию запустят специальные маршруты, которые будут курсировать из пяти мечетей города, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.
С 11 марта в священный месяц Рамазан в Астане запустят 15 автобусов, которые будут курсировать из 5 мечетей по нескольким направлениям. Они представлены ниже:
Республиканская Главная мечеть:
- "Целинный";
- Гребной канал;
- проспект Республики.
Мечеть "Хазрет Султан":
- супермаркет "Спутник";
- ж/д-вокзал;
- ЖМ "Коктал-1, 2".
Мечеть "Абу Насыр Аль-Фараби":
- ЖМ "Коктал-1, 2";
- ж/д-вокзал;
- Медицинский колледж.
Мечеть "Садвакаса хаджи Гилмани":
- ЖМ "Коктал-1, 2";
- ЖМ "Кирпичный".
Мечеть "Рақымқызы Райса ана" – ТЦ "Рахмет".
Как сообщается в Instagram-профиле CTS, маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00. Стоимость проезда – 90 тенге. В публикации представлены схемы движения.
Напомним, в соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта. В ночь с 5 на 6 апреля пройдет священная ночь Предопределения. Праздник Ораза-айт в 2024 году пройдет 10 апреля.
Ранее Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь оразы по всем городам страны.
Сегодня казахстанцев с началом месяца Рамазана поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
Также мы писали, что необычного ожидается в месяц Рамазан в этом году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065965-spetsialnye-avtobusy-zapustyat-v-ramazan-v-astane/