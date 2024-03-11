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Специальные автобусы запустят в Рамазан в Астане

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Автобусы припаркованы
Автобусы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане с начала священного месяца Рамазана на линию запустят специальные маршруты, которые будут курсировать из пяти мечетей города, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

С 11 марта в священный месяц Рамазан в Астане запустят 15 автобусов, которые будут курсировать из 5 мечетей по нескольким направлениям. Они представлены ниже:

Республиканская Главная мечеть:

  • "Целинный";
  • Гребной канал;
  • проспект Республики.

Мечеть "Хазрет Султан":

  • супермаркет "Спутник";
  • ж/д-вокзал;
  • ЖМ "Коктал-1, 2".

Мечеть "Абу Насыр Аль-Фараби":

  • ЖМ "Коктал-1, 2";
  • ж/д-вокзал;
  • Медицинский колледж.

Мечеть "Садвакаса хаджи Гилмани":

  • ЖМ "Коктал-1, 2";
  • ЖМ "Кирпичный".

Мечеть "Рақымқызы Райса ана" – ТЦ "Рахмет".

Как сообщается в Instagram-профиле CTS, маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00. Стоимость проезда – 90 тенге. В публикации представлены схемы движения.

Напомним, в соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта. В ночь с 5 на 6 апреля пройдет священная ночь Предопределения. Праздник Ораза-айт в 2024 году пройдет 10 апреля.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь оразы по всем городам страны.

Сегодня казахстанцев с началом месяца Рамазана поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Также мы писали, что необычного ожидается в месяц Рамазан в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065965-spetsialnye-avtobusy-zapustyat-v-ramazan-v-astane/

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