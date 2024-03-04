Расписание оразы на 2024 год опубликовали в Казахстане

В преддверии священного месяца Рамазан Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь оразы по всем городам страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУМК.

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь оразы по всем городам страны.

Расписание оразы в Астане

Расписание Оразы в Алматы. Фото: muftyat.kz

Расписание Оразы в Алматы

Расписание Оразы в Алматы. Фото: muftyat.kz

Расписание оразы в Шымкенте

Расписание оразы в Шымкенте. Фото: muftyat.kz

Посмотреть полное расписание на всем городам Казахстана можно по ссылке.

Как ранее сообщали в ДУМК, в соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта. В ночь с 5 на 6 апреля пройдет священная ночь Предопределения.

Праздник Ораза айт в 2024 году пройдет 10 апреля.

В заседании Президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчета средней цены двух килограммов муки по стране.

Согласно информации на сайте ДУМК, Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман.

Слово "рамазан" в переводе с арабского означает "палящий зной", "сжигающий", "горячий", "жаркий".

В месяц Рамазан все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение этого месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.