Верховный муфтий поздравил казахстанцев с началом Рамазана

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил жителей Казахстана с началом Рамазана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУМК.

Ниже приводим текст поздравления.

"С Именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые братья мусульмане, соотечественники! Хвала Всевышнему Аллаху за то, что Он дозволил всем нам благополучно встретить долгожданный священный месяц Рамазан. Поздравляю вас с наступлением благословенного месяца Рамазан!

Рамазан – султан двенадцати месяцев, благословенный и прощающий месяц. В этом месяце прольется свет веры в сердце человека, который озадачен суетой мирских дел. Так как нет сомнения в том, что пост воспитывает в человеке благочестие и богобоязненность. Усилятся благородные нравственные качества, такие как терпение, милосердие, доброта и братство, укрепится вера. Рамазан – священный месяц, в который изливается милость Творца, широко распахиваются двери рая, Всевышний дает возможность каждому укрепить свою веру. Это великий дар и благословение Создателя. Сподвижники, глубоко осмысливающие ценность Рамазана, за шесть месяцев до начала Рамазана пребывали в мольбе: "О Всевышний, приведи нас благополучно в месяц Рамазан!".

Человеку неведомо насколько увеличивается награда за благодеяния совершенные в течение месяца Рамазан. Даже пророкам и ангелам неизвестно какими будут вознаграждения и воздаяния, уготовленные Всевышним постящемуся человеку. В достоверном хадисе Кудси Всевышний Аллах говорит: «Пост соблюдается ради Меня и Я воздам за него...» тем самым показывая нам значимость и ценность соблюдения поста.

Поэтому желательно поспешить к получению вознаграждения и довольства Всевышнего, очищать свой внутренний мир в месяц великой добродетели и заступничества. За соблюдение поста в этом месяце, за искреннюю молитву и оказанную благотворительность записываются бесчисленные награды.

Пост – это не просто ограничение себя в еде и питье в течение дня. Пост – это духовная пища для души и исцеление для тела. Рамазан – это великая школа терпения для мусульманина, духовно очищающая тело и душу человека. Духовно сильные люди избегают злословия и препирания с людьми, которые проявляют грубость сказав: «Я - постящийся». Таким образом, человек проявляет терпение и сохраняет спокойствие. А наградой обладателю терпения является рай.

Если люди, которые по состоянию здоровья или старости не могут поститься, но покормят постящихся, то за это тоже полагается вознаграждение. Наш Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Всевышний Аллах вознаграждает тех, кто позаботиться о других предложив хоть кусочек финика, хоть стакан воды...».

В этой связи, я призываю всех своих соотечественников внести свой вклад в благотворительную деятельность, которая будет реализована в течение священного месяца. Призываю предпринимателей снизить цены на социально важные продукты питания. Предлагаю в заведениях общественного питания сделать меню по доступным ценам, ведь это тоже будет одним из благих дел. Мы выражаем пожелание, чтобы алкоголь, являющийся источником всего зла, не продавался в магазинах. Также я призываю вас внести хоть небольшой вклад в строительство таких важных мест, как дороги, мосты, школы, мечети, медресе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся для общего блага всех жителей.

Еще раз поздравляю с месяцем благодати – Рамазаном! Пусть наш пост, наши молитвы, поклонения и благие дела будут приняты в священный месяц! Да благословит Аллах наши семьи и дарует благополучие нашему народу! Пусть наша независимость будет вечной, а наше государство сильным и процветающим! Аминь!" - сказал Верховный муфтий Казахстана.