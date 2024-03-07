Наиб-имам рассказал, что необычного ожидается в месяц Рамазан в 2024 году

Священный месяц Рамазан в этом году начинается 11 марта. Священная ночь Предопределения пройдет в ночь с 5 на 6 апреля. А 10 апреля мусульмане отметят Ораза айт, передает корреспондент NUR.KZ.

Сумма пожертвования фитр-садака в этом году составила 640 тенге. Ее рассчитали с учетом средней по стране цены двух килограммов муки.

"Главный муфтий страны Наурызбай кажы Таганулы призвал всех соотечественников внести свой вклад в благотворительные акции, которые проводятся в мечетях во время священного месяца. Предпринимателей призвали максимально снизить цены на социально значимые продукты питания", - сообщил на наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Кенжали Коныратбайулы.

Также спикеры отметили, что Рамазан - это не только месяц ограничений, но и месяц духовных ценностей: следует сдерживать себя от плохих привычек и пороков, при этом духовно воспитывая себя.

Зачастую мусульмане в пост голодают весь день, а после - набрасываются на еду и ложатся спать. Такого делать не следует, отметил наиб-имам Центральной мечети города Алматы Тимур Алиев.

"Лучше начать со стакана воды, съесть пару фиников. После - перекусить легким салатом. А когда пройдет хотя бы 15-20 минут - приступить к основному приму пищи. Главное - не переедать. Можно посоветоваться с диетологом или врачом", - отметил Тимур Алиев.

Также наиб-имам отметил, что мусульманам, которые находятся в пути или заболели, разрешается держать пост в другой месяц. Также не следует поститься кормящим матерям и беременным женщинам.

А те, кто страдает от хронической болезни, могут выплатить милостыню фидья-садака. Она составляет 3400 тенге. Это сумма комплексного обеда, которым нужно досыта накормить одного бедняка. Если такой возможности нет, то выплачивается фитр-садака.

"В городе 54 мечети. В 50 из них будут производиться ночные молитвы. Почти во всех мечетях будут ежедневно накрываться праздничные столы. Наша мечеть готова принимать и кормить 500 людей в день.

Рамазан в этом году совпадает с праздником Наурыз. Поэтому будут поставлены юрты в национальном стиле, будет наурыз-коже, кумыс, баурсаки. Все будет в национальном стиле", - рассказал наиб-имам Центральной мечети города Алматы Тимур Алиев.

Если возникли вопросы, можно обратиться в религиозно-информационный call-центр. Номер центра: +7 (707) 233-30-30. WhatsApp: +7 (707) 662 6561. Также работает номер Центральной мечети Алматы: +7 (707) 939 7708.