"Имеет особое значение для нашего народа": Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан - текст поздравления был опубликован в официальном Telegram-канале Акорды, передает NUR.KZ.

Ниже приводим текст поздравления президента.

"Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с началом месяца Рамазан, имеющим особое значение для нашего народа.

В дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман.

Месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов.

Страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы. Уверен, что, сохраняя гармонию и взаимопонимание, наш народ будет неуклонно следовать по пути прогресса.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! Ораза қабыл болсын!" - говорится в обращении главы государства.

Как ранее сообщали в ДУМК, в соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта. В ночь с 5 на 6 апреля пройдет священная ночь Предопределения. Праздник Ораза-айт в 2024 году пройдет 10 апреля.

Напомним, что ранее казахстанцев с началом Рамазана поздравил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.