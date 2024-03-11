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Морозы до -20 и снегопад ожидаются на этой неделе в Астане

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Люди на улице в снег
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 11 до 17 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 марта в Астане ожидается снегопад. Температура в среднем составит -10 градусов. Днем воздух может прогреться до -5 градусов, но ночью температура опустится до -16 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

12 марта в столице будет пасмурно, без осадков. Температура составит около -15 градусов. Максимальная температура составит -7 градусов, а минимальная упадет до -19 градусов. Скорость ветра составит до 2,8 м/с.

13 марта в Астане - вновь пасмурная погода. Средняя температура будет находиться в районе -14 градусов. Днем температура поднимется до -7 градусов, а ночью опустится до -19 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

14 марта синоптики опять обещают пасмурную погоду без осадков. Температура в среднем составит -12 градусов. Максимально температура поднимется до -8 градусов, а опуститься может до -20 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,0 м/с.

15 марта будет облачно. Среднесуточная температура будет равна -8 градусов. Днем воздух прогреется до -5 градусов, а ночью похолодает до -10 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

16 марта в Астане пообещали пасмурную погоду. Температура в среднем остановится на отметке -7 градусов. Максимальная температура составит -4 градусов, минимальная - до -11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,1 м/с.

17 марта, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит -9 градусов. Воздух может прогреться и до -3 градусов, но ночью похолодает до -16 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065815-morozy-do-20-i-snegopad-ozhidayutsya-na-etoy-nedele-v-astane/

Автор: Виктор Николаев

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Морозы до -20 и снегопад ожидаются на этой неделе в Астане
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