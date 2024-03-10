"Вовремя спохватились": покосившуюся опору магазина сняли очевидцы в Актау (фото, видео)

В Актау очевидцы сообщили о том, что опора строительного магазина держится ненадежно. Позже появилось видео разрушенной конструкции, но оказалось, что здание решили отремонтировать, передает Lada.kz.

По словам жителей 8 микрорайона Актау, часть крыши магазина обоев, расположенного рядом с кафе "Кинза", в последнее время держалась на кирпичной опоре, которая опасно отклонялась в сторону.

На фото очевидцев действительно видно красную кирпичную колонну, которая сгибается под весом крыши. При этом позже очевидцы прислали видео, на котором заметно, что на том же месте лежат обломки разрушенного здания.

Люди предположили, что колонна не смогла выдержать веса конструкции и рухнула.

Однако в самом магазине корреспондентам издания сообщили, что обрушения не было - там начали ремонтные работы. Для демонтажа привлечены несколько человек и спецтехника.

"Вовремя спохватились, а так, это счастливое стечение обстоятельств, потому что крыша держалась ненадежно, причем еще и бетонная", – говорит один из очевидцев.

При этом в ДЧС Мангистауской области по данному факту сообщили, что вызова им не поступало. Аналогично ответили и правоохранители.

Напомним, в воскресенье, 3 марта, на перегоне "Кызылсай – Манкент" в Туркестанской области ограждение железнодорожного моста рухнуло на проходящую под ним дорогу. Машин на тот момент под мостом не было, никто не пострадал, однако КТЖ оштрафовали.

А в конце января в одном из многоквартирных домов Петропавловска произошло частичное обрушение крыши из-за скопившегося снега и льда.

До этого часть кровли обвалилась в одном из новых ЖК в Алматинской области. Инцидент произошел в микрорайоне "Жана" в Талгаре. Предположительно, шифер и балки рухнули под тяжестью снега. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.

А в декабре прошлого года в Шымкенте случилось ЧП – во дворце культуры "Фосфорник" обрушилась крыша. В результате произошедшего погиб 18-летний парень. В момент обрушения он находился в здании с двумя сокурсниками 16 и 18 лет. Они успели выбежать на улицу.